Politie zoekt overvaller hotel op Weena

De man in de lobby stond op om een flesje drinken te kopen toen de andere gasten uit de lobby weg waren . Hij liep naar de medewerkster achter de balie. Uit het niets trok hij toen een mes en eiste hij geld. De hevig geschrokken medewerkster rende meteen weg. De overvaller achter haar aan. Zij wist zich gelukkig in veiligheid te stellen. De overvaller heeft een greep uit de kassalade gedaan en is het hotel uit gerend. Er is niemand gewond geraakt. De medewerkster is opgevangen en voor haar is slachtofferzorg ingeschakeld.



De politie gaf meteen een signalement vrij via burgernet. Het gaat om een getinte man, rond de 20 jaar van ongeveer 1.65 meter met slank postuur. Hij droeg een grijze hoody met capuchon en zware broek. Meerdere mensen meldde zich na het verspreiden van het signalemnt dat ze de man mogelijk hadden gezien, maar onderzoek leidde nog niet naar de overvaller.



Informatie?

Het opsporingsonderzoek is nog steeds in volle gang. Inmiddels zijn er camerabeelden en sporen veiliggesteld. Bent u getuige geweest van de overval en heeft u nog niet gesproken met de politie of heeft u andere informatie die het team verder kan helpen? Bel dan de gratis tiplijn 0800-6070 of vul het onderstaande formulier in. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.