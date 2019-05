Verdachte aangehouden in onderzoek caravanbrand

Maashees - De recherche heeft maandagochtend een 38-jarige man uit Maashees aangehouden in het onderzoek naar de caravanbrand aan de Peschweg in Meerlo in de nacht van 23 op 24 januari. De bewoner van de caravan is daarbij om het leven gekomen. De verdachte is in dit onderzoek aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichting en doodslag/moord.