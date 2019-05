Brandstichting; we kunnen uw hulp nog steeds gebruiken!

Eindhoven - We zijn nog steeds op zoek naar getuigen die ons meer kunnen vertellen over de brandstichting van zondagochtend 26 mei bij het politiebureau aan de Mathildelaan. Gisteren werd de foto verspreid van de man die de molotovcocktail tegen de ingang van het politiebureau gooide. Tot nu toe is er 1 tip bij de politie binnen gekomen. Het onderzoek is nog in volle gang. Weet u meer? Help ons dan bij het onderzoek en neem contact met ons op.