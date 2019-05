Eenzijdig fietsongeval Mook

Zaterdagavond rond 21.00 uur kregen de hulpdiensten melding van een fietser die op de Groesbeekseweg ten val was gekomen. Omdat uit eerste onderzoek niet duidelijk was wat er is gebeurd, of er anderen bij betrokken zijn geweest, is nader onderzoek ingesteld. Hieruit is vastgesteld dat het eenzijdig ongeval betreft. De man is zaterdag overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later kwam te overlijden.

