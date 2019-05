Tien aanhoudingen bij Pegida-demonstratie

De Mobiele Eenheid was gisteren genoodzaakt een einde te maken aan de Pegida-demonstratie nabij de moskee aan de Otterstraat in Eindhoven. Een groep van enkele honderden mensen die zich tegen de demonstratie keerde, veelal jongeren, veroorzaakte vanaf 19.00 uur ongeregeldheden door vanaf de start van de demonstratie aan de Pastoor Petersstraat met stenen en andere voorwerpen te gooien. De ME voerde diverse charges uit om een einde te maken aan dat geweld. De situatie werd steeds nijpender toen de demonstratie stokte op de hoek Kloosterdreef-Robbenstraat. Daarop besloot de locoburgemeester na overleg in de driehoek rond 20.30 uur de politie toestemming te geven de demonstratie af te breken en de Pegida-aanhangers te evacueren. Vier politiemensen raakten licht gewond bij de ongeregeldheden.