Vier straatrovers aangehouden

Volgens een getuige hebben de verdachten in hun vlucht iets weggegooid. De politie heeft nog gezocht naar deze spullen, maar niet gevonden. Zijn er mensen die iets weten over deze spullen of die ons meer kunnen vertellen over de vluchtroute van de verdachten, dan vragen wij hen zich te melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.