Politiestraatgezag onderzocht: niets mis mee

Nederland - In opdracht van Politie & Wetenschap onderzocht onderzoeksbureau Crisislab het politiestraatgezag en (on)gehoorzaam burgergedrag. 'Er is niets mis is met het gezag van de politie op straat', stellen de onderzoekers. 'Veruit de meeste burgers doen wat de politie van hen vraagt. Dit staat haaks op het overheersende beeld dat gezag afneemt.' Uit het onderzoek zou ook blijken dat het vragen om medewerking in plaats van het geven van een bevel leidt tot significant meer gehoorzaamheid.