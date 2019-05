Vijf verdachten aangehouden voor diefstal van 1,3 miljoen

Duiven - Begin mei hebben wij een getuigenoproep geplaatst op Bureau GLD en op Opsporing Verzocht over een diefstal van 1,3 miljoen euro aan computerapparatuur. Een zestal personen wist in de nacht van 30 op 31 maart een bedrijfsinbraak te plegen op de Impact in Duiven. Afgelopen maandag hielden wij op meerdere plaatsen in Nederland vijf personen aan. Het betrof twee mannen uit Eindhoven van 34 en 42 jaar oud, een 22-jarige man uit Eersel, een 21-jarige man uit Edam en een 23-jarige inwoner van Groesbeek.