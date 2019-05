Nederlandse verdachten aangehouden voor plofkraken in Duitsland

Amsterdam - Ede - Wageningen - Arnhem - Op meerdere locaties in Nederland zijn op verzoek van de Duitse justitie vier mensen aangehouden die verdacht worden van plofkraken in Duitsland. De vier verdachten worden ervan verdacht betrokkenheid te hebben bij een criminele organisatie die zich bezig hield met plofkraken in Duitsland. In het onderzoek naar een plofkraak in de buurt van München op 17 oktober 2018 kwamen de vier verdachten in beeld.