Getuigenoproep schietincident Slotervaart

De politie komt graag in contact met mensen die iets opvallends hebben gezien of gehoord in de buurt van de Henri Dunantstraat, of wellicht meer weten over de vluchtroute van de twee personen op de scooter. Heeft u informatie voor de politie? Dan horen wij dat graag via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen.