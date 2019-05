Getuigenoproep dode vrouw Erasmusweg in Team West

Verder aandacht voor de volgende zaken:

Gewapende overval Mac Donald’s | Leidschendam

Op zondagavond 19 mei overvalt een man het filiaal van Mac Donald’s in winkelcentrum Leidschenhage. Hij bedreigt het personeel met een vuurwapen, maar rent daarna de zaak uit en verdwijnt zonder buit.

Inbraak supermarkt van Zeggelenlaan | Den Haag

In de vroege ochtend van zondag 7 april slaat een man de ruit van de supermarkt in en klimt naar binnen. Op camerabeelden is te zien dat hij meteen op zijn doel afgaat en pakjes sigaretten in een bigshopper laadt.

Autobranden | Gouda

In verband met de vele autobranden in Gouda sinds het begin van deze maand, wordt er extra gesurveilleerd in de nachtelijke uren. De burgemeester van Gouda heeft besloten dat er tussen 22.30 uur en 04.00 uur preventief gefouilleerd mag worden in de vijf wijken waar de branden plaats vonden. Er wordt een getuigenoproep gedaan om onder andere camerabeelden te delen en verdachte situaties te melden.

Phishing | Den Haag - Overijssel

Op woensdag 3 oktober lukte het een onbekend persoon om via een nepmail ruim 10.000 euro van een rekening te halen van een inwoner uit Overijssel. Uit onderzoek blijkt dat er meerdere keren is gepind met de pinpas van het slachtoffer bij verschillende pinautomaten en een casino in Den Haag. Er worden camerabeelden getoond van de verdachte pinner.

