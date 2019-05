Onderzoek naar bekrassingen auto’s

Onderzoek

De bekrassingen vonden veelal ‘s-nachts en in het weekend plaats. Naar aanleiding van de reeks aangiften is de politie een onderzoek gestart. Naast een buurtonderzoek vragen wij getuigen om zich te melden. Iedere tip wordt onderzocht. Verder is er in de nachtsurveillance extra aandacht voor de bekrassingen. Wij zijn nog op zoek naar beeldmateriaal waarop mogelijk een verdachte te zien is. Heeft u camera’s hangen die de mogelijke bekrassingen hebben opgenomen, dan kunt u ze uploaden via het tipformulier op deze site. Bellen kan ook via 0900-8844 of anoniem via M 0800-7000.





Slachtoffer geworden en nog geen aangifte gedaan?

Is uw auto ook bekrast en heeft u nog geen aangifte gedaan. Dan kunt u dit alsnog doen via deze link. De aangiftes helpen ons om een compleet beeld te krijgen.



Strafmaat

Een verdachte die wordt veroordeeld voor vernieling van een auto moet in elk geval de schade aan het getroffen voertuig vergoeden. Daarnaast kan hij of zij een geldboete en/of een gevangenisstraf opgelegd krijgen. Meer informatie hierover vindt u via deze link .