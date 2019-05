Veroordeling malafide verhuurder helpt in de strijd tegen ondermijning

In de panden die de verhuurder in beheer had, werden regelmatig vuurwapens, grote bedragen cash geld en verdovende middelen aangetroffen. De verhuurmakelaar had vaak geen (geldig) legitimatiebewijs van zijn huurders en geen bewijs van ingezetenschap. De inschrijvingen van de Basis Registratie Personen (BRP) klopten evenmin, waardoor er sprake was van spookbewoning.



Daarbij kon de verdachte vrijwel nooit (juiste) gegevens van zijn huurders aan de politie overhandigen, omdat hij niet in het bezit was van deze gegevens en hij bovendien in veel gevallen niet beschikte over een getekende huurovereenkomst. Toen bleek dat de verdachte ook nog eens op grote schaal contante betalingen accepteerde voor de huur van de panden, was dat reden genoeg voor politie en het Openbaar Ministerie een onderzoek te starten naar deze verhuurmakelaar.



De 43-jarige man uit Zwartewaal is inmiddels door de rechtbank veroordeeld voor schuldwitwassen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden.

Tips voor andere verhuurbemiddelaars

Doe onderzoek naar je huurders, controleer de noodzakelijke stukken, zorg dat je administratie op orde is, dat je over de vereiste en juiste gegevens van je huurder beschikt en accepteer in beginsel geen contante betalingen voor de huur. Houd je je niet aan deze regels, dan kan het zo zijn dat je je schuldig maakt aan schuldwitwassen met alle risico’s van dien. In deze bijlage vind je handige tips om problemen te voorkomen.

Branchevereniging aan het woord: "Een NVM-verhuurmakelaar zal zich houden aan de regels van een gedegen administratie en gebruik maken van ROZ-model - huurovereenkomsten. Daarnaast uitsluitend girale bankbetalingen en een gedegen screening van de gegadigde, liefst door een extern screening-bureau", voorkomen ongewenste ondermijnende situaties".