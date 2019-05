Aangehouden wegens gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit

In de Vincentiusstraat in Roosendaal zetten de bestuurder de auto stil en probeerde hij er rennend vandoor te gaan. Dit lukte hem niet, een van de agenten was sneller en kon hem aanhouden. Tijdens zijn vlucht zagen de agenten dat de man een flesje weggooide, dit bleek later GHB te zijn.

De auto waarin de man reed is in beslag genomen, evenals het flesje GHB. Uit onderzoek bleek dat de 34-jarige man uit Schijf reed zonder geldig rijbewijs. Dit was al ingevorderd wegens eerdere overtredingen. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex en hij zal daar worden gehoord.