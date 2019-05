Drie verdachten aangehouden na bedreiging met vuurwapen

De vrouw had na de bedreiging de politie gebeld en de auto waarin het drietal reed beschreven. Agenten hebben, omdat er sprake was van een vuurwapen, hun kogelwerende vesten aangetrokken. Op dat moment kwam de auto langsrijden. Een stopteken werd gegeven op de Groenling in Hoogerheide, de auto stopte en de drie inzittenden zijn middels de uitpraatprocedure voor gevaarlijke verdachten uit de auto gehaald door de politie. Zij zijn alle drie overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar worden ze vandaag gehoord over het voorval.

Door de politie is onderzoek gedaan in de auto. Er werd een vuurwapen aangetroffen. Dat is in beslag genomen. Ook werd munitie in beslag genomen bij één van de verdachten.