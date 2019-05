Gestolen auto en snorfiets terug gevonden bij verkeerscontrole

Maandag 27 mei hield de politie ’s middags en ’s avonds een verkeerscontrole op de Rueckertbaan. Rond 15.30 uur werd er een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan de kant gezet. Hij bleek in een gestolen auto te rijden. De man is aangehouden, de auto is in beslag genomen en dezelfde dag nog terug gegeven aan de eigenaar.