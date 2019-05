Getuigen gezocht van doorrijden na aanrijding

Grijpskerke - De politie is op zoek naar getuigen die meer kunnen vertellen over een aanrijding die plaatsvond tussen een fietser en een auto in Grijpskerke. Dit gebeurde in de nacht van 25 op 26 mei jongstleden. Hebt u informatie? Laat het ons graag weten.