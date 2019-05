Geen misdrijf bij dode man Tongelresestraat

Inmiddels is uit een scan en sectie op het lichaam van de man gebleken dat deze vermoedelijk een natuurlijke dood is gestorven. Er zijn geen sporen van geweld gevonden die in verband zouden kunnen staan met zijn dood. De politie doet nog steeds onderzoek naar de identiteit van de man. Over de identiteit en het onderzoek worden door de politie, aangezien wij niet langer uitgaan van een misdrijf, geen verdere mededelingen gedaan.