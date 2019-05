Twee aanhoudingen vanwege betrokkenheid dodelijk drugslab België

De politie in Eindhoven kreeg op dinsdag 29 januari 2019 een telefoontje binnen waarin gemeld werd dat op een locatie in Hechtel-Eksel een lab uit de hand was gelopen en dat er drie doden waren. Hierop ging de Belgische politie poolshoogte nemen en trof inderdaad drie dode mannen aan die vermoedelijk aan het werk waren geweest in het drugslab aldaar. Het drietal had kennelijk tijdens hun verblijf koolmonoxide binnengekregen dat hen fataal was geworden. De slachtoffers 22, 23 en 25 jaar kwamen uit Eindhoven en Valkenswaard. Vanwege de Brabantse connectie werd het onderzoek naar de andere betrokkenen bij dit drugslab door de Nederlandse politie voortgezet.