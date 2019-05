Twee mannen aangehouden voor schietincident

De politie deed na het schietincident uitgebreid onderzoek. Er werd ook aandacht aan besteed in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Dit onderzoek leidde uiteindelijk naar de twee verdachten van 32 en 52 jaar oud. Maandagmorgen 27 mei werden zij aangehouden in hun woningen. We doen verder onderzoek naar de precieze rol van de twee mannen. Daarvoor zijn ze in verzekering gesteld.