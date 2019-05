Vragen in onderzoek naar caravanbrand Meerlo

Meerlo - Op maandag 27 mei is een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de caravanbrand die in de nacht van 23 op 24 januari in Meerlo plaatsvond. De verdachte is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichting en doodslag/moord. Via een speciale 'Speur Mee!' video wil het onderzoeksteam toch nog een aantal vragen voorleggen aan het publiek.