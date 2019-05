Aanhouding in cold caseonderzoek Iwona Galla

Op dinsdag 6 mei 2003 vond de bewoonster in haar woning aan de Vuurdoorn in Naaldwijk het lichaam van haar 31-jarige Poolse vriendin Iwona Galla. Uit onderzoek bleek dat zij met geweld om het leven was gebracht. Het destijds verrichte onderzoek heeft toen niet tot een verdachte geleid. Het door het cold caseteam heropende onderzoek leidde tot de aanhouding van de 46- jarige man uit Maassluis. De verdachte zit in beperkingen, dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. De familie van het slachtoffer uit Polen is op de hoogte gesteld van de aanhouding.

Het cold caseteam bedankt iedereen die de afgelopen tijd heeft meegedacht in deze zaak.