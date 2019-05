Aanhouding Markerkant 11 Almere

Wat is er gebeurd?

Op zondag 26 mei 2019 heeft rond 10.30 uur een zware mishandeling plaatsgevonden aan de Markerkant 11 in Almere.

Bij de mishandeling raakte een 38-jarige man zwaargewond.

Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en is daar later overleden.

De verdachte vluchtte direct na het incident.

De identiteit van de man was bekend. Het gaat om een 37-jarige man die in Almere verbleef.

Uit onderzoek van de recherche bleek uiteindelijk waar de verdachte zich vermoedelijk schuilhield.

Op 28 mei rond 23.45 uur is de man op straat aangehouden in Almere Poort.

De man is aangehouden op verdenking van moord cq doodslag.

Heeft u informatie die kan bijdragen aan het onderzoek?

Het onderzoek naar de toedracht gaat door. Er is in dit onderzoek al een aantal getuigen gehoord. Toch komt de recherche graag in contact met mensen die we nog niet hebben gesproken en meer kunnen vertellen over deze zaak. U kunt contact opnemen met de recherche via 0900-8844. Mocht u liever uw tip anoniem willen doorgeven, kan dat via 0800-7000 of Meld Misdaad Anoniem.