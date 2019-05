Autobrand met gevolgen

Omstreeks 00.30 uur kreeg de politie melding van een autobrand. Ter plaatse bleek een personenauto in lichterlaaie te staan. De brandweer was uitgerukt om het vuur te blussen. Voordat het vuur uit was, liep de tank van de auto leeg. De brandende benzine liep onder twee andere auto’s. Een van deze auto’s vloog ook in brand. Onder de derde auto stroomde ook brandende benzine. Of er schade is ontstaan aan dit voertuig moet nog worden onderzocht.

Een woning aan het Gerritsland raakte ook beschadigd. Door de hitte knapte het glas in de voordeur.

De politie stelt een onderzoek in naar de brandsoorzaak. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Eventuele getuigen worden verzocht zich te melden. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2019101080