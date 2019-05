Dieven auto-onderdelen aangehouden

Omstreeks 03.20 uur kreeg de politie melding van een verdachte situatie aan de Teunisbloemlaan in Bentveld. Een getuige had gezien dat twee mannen bezig waren onderdelen uit een Porsche te halen. Onderzoek in de omgeving leverde aanvankelijk geen verdachte personen op. Wel vond de politie een auto waarvan de motor nog warm was. Mogelijk ging het hier om de auto van de verdachten.

De politie hield de auto in de gaten. De auto met verdachten kon daardoor later in de nacht aan de kant worden gezet op de A9 onder Lijnden.

De auto van de verdachten werd in beslaggenomen voor onderzoek. De gestolen goederen uit de Porsche zijn nog niet teruggevonden.

2019100449