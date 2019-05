Fietser ernstig gewond na aanrijding

Even voor 23.00 uur krijgt de politie een melding van de aanrijding op de rotonde van het Prins Bernhardplein ter hoogte van de Mr. Treublaan. De fietser is ernstig gewond geraakt en is overgebracht naar een ziekenhuis. Zoals gebruikelijk bij een ernstige aanrijding is de automobiliste verhoord op een politiebureau. Het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. Zij komen graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van de aanrijding.

Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.