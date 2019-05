Getuigenoproep autovernielingen in Amsterdam Nieuw-West

De politie is op zoek naar de twee verdachten, die verantwoordelijk zijn voor deze brandstichting en vernielingen. Was u getuige of heeft u informatie die het onderzoek verder kan helpen, neem dan contact op via 0900-8844. Ook als u op die dag voorafgaand aan de vernielingen verdacht gedrag heeft waargenomen in deze omgeving. Wilt u anoniem blijven, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Informatie en/of beeldmateriaal kan men ter beschikking stellen van de politie via het tipformulier.