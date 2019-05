Getuigenoproep beschoten restaurant Cruquiusweg

Inmiddels is duidelijk geworden dat omstreeks 2.54 uur een scooter langs het restaurant rijdt en meerdere schoten lost richting het pand. Camerabeelden hebben uitgewezen dat het gaat om een donkerkleurige scooter met een donkerkleurige laadbak, veelgebruikt door maaltijdbezorgers. Mogelijk is de bestuurder van de scooter voorafgaand aan het schieten meerdere malen langs het restaurant gereden. Daarbij raakte niemand gewond.

De recherche komt graag in contact met mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van het schietincident, wellicht in combinatie met de gebruikte scooter. Maar ook mensen die meer weten over de toedracht of andere informatie hebben worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie via nummer 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.