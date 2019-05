Politie zoekt eigenaar van crossmotor

De politie vond de crossmotor onlangs in een garagebox tijdens een doorzoeking van een lopend onderzoek. Omdat het niet gelukt is om de rechtmatige eigenaar te achterhalen, hoopt de politie dat iemand de crossmotor herkent. Bent u de eigenaar of kent u iemand die een soortgelijke motorscooter mist? Neem dan contact op via 0900-8844. Het is daarnaast ook mogelijk om uw informatie via het onderstaande tipformulier door te geven.