Twee vrouwen gewond na steekincident in woning

Even voor 19.00 uur werd het steekincident gemeld door meerdere buren. In de woning zou een ruzie zijn ontstaan tussen de 41-jarige man en zijn gezin waarbij hij zijn vrouw en dochter meerdere keren stak. Beide vrouwen raakten zwaar gewond. Een medisch team werd met twee traumahelikopters ter plaatse gebracht om assistentie te verlenen. De vrouwen werden daarna met spoedtransport overgebracht naar het ziekenhuis. Een 15-jarige dochter raakte gewond aan een hand. Zij hoefde niet naar het ziekenhuis.



De politie wist de 41-jarige man in de portiek bij de ingang van de flat aan te houden. De recherche doet verder onderzoek.



Wij kunnen ons voorstellen dat het steekincident grote impact op iemand kan hebben. Mensen die behoefte hebben aan slachtofferhulp kunnen dat via de politie aanvragen: 0900 – 8844.