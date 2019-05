Getuigen steekincident gezocht

Rond 21.30 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij in de Fagelstraat waarbij meerdere personen zouden zijn betrokken. Toen agenten daar arriveerden troffen zij een 15-jarige gewonde jongen aan, die door twee verdachten zou zijn neergestoken. De mannen maakten zich vervolgens uit de voeten. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.



Signalement verdachten



Man 1

Negroïde huidskleur

Krullend haar

Zwarte lange jas



Man 2

Negroïde huidskleur

Kort haar

Blauwe jas

Gucci-pet

Brildragend



Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen van de vechtpartij en het steekincident. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over camerabeelden? Dan kunt u deze uploaden via deze link. Of bel via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.