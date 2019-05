Aanhoudingen en inbeslagnames bij groot onderzoek naar voormalig growshop

In Delfgauw werd de complete inboedel van een loods in beslaggenomen. In deze loods werden goederen opgeslagen die bestemd zijn om hennepkwekerijen op te bouwen. Tevens werd beslaggelegd op ondermeer vijf panden, sieraden, dure horloges, kunstobjecten en veertien auto’s. In de laadruimte van een geprepareerde vrachtwagen werd hennep verpakt en geseald in een growtent zodat de hennepgeur niet te ruiken was voor de omgeving.



Eerder in het onderzoek werd in twee zeecontainers in Zevenhuizen hardware, bestemd voor hennepkwekerijen, aangetroffen en in beslaggenomen. Ook heeft de politie tijdens het onderzoek drie hennepkwekerijen en twee stekkenkwekerijen ontmanteld met in totaal 1382 hennepplanten, 42.564 hennepstekken en 480 gram henneptoppen.