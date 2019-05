Politie zoekt getuigen carjacking

Het slachtoffer zat rond 17.00 uur te bellen in zijn auto, toen een onbekende man het portier opentrok en hem probeerde uit zijn voertuig te trekken. Even later verscheen een tweede man. Gezamenlijk lukte het hen de Sliedrechter uit zijn auto te trekken. Eenmaal buiten sloot nog een man aan. Ze sloegen het slachtoffer en gingen er daarna in zijn auto, met daarin onder meer zijn tas, vandoor. De Sliedrechter wilde nog achter zijn voertuig aangaan, maar zag al snel in dat dat geen zin had. Het slachtoffer moest zich in het ziekenhuis laten behandelen aan de verwondingen in zijn gezicht.