Vrouw lastig gevallen in omgeving Dadeltuin, politie zoekt specifieke getuigen

De vrouw liep dinsdagmiddag 28 mei rond vier uur in de buurt van de Dadeltuin en de tramhalte, toen twee mannen haar lastig begonnen te vallen. Het liep dusdanig uit de hand, dat de twee mannen letterlijk achter haar aan renden. Zowel de vrouw als de mannen hebben geschreeuwd.

Ten tijde van de onenigheid liet een man zijn hond uit in de buurt en waren er drie personen van de groenvoorziening aan het werk. De politie is specifiek op zoek naar deze mensen. Ook andere mensen die iets gezien hebben gistermiddag kunnen voor het onderzoek waardevolle informatie hebben.

Was u de man die de hond uitliet, bent u werkzaam geweest in de groenvoorziening of heeft u gisteren in de omgeving van het incident iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook, op 0800-7000. U kunt uw informatie ook delen via onderstaand tipformulier.