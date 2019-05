Man aangehouden na dood vrouw Oostkapelle

Agenten hielden de man aan in het appartementencomplex aan de Veldzigt, waar ook het slachtoffer woonde. Hij is een bewoner van dat complex. De verdachte is ingesloten. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. Daarbij wordt onder andere de woning van de verdachte vandaag doorzocht. Tips over de zaak zijn nog steeds welkom. U kunt uw tips geven via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen.