Meisje gezocht na aanrijding met fietsster

Middelburg - De politie is op zoek naar een licht getint meisje met een haarband in het haar. Zij zou afgelopen maandag in botsing zijn gekomen met een andere fietsster op de Kanaalweg in Middelburg, ter hoogte van het station. Ben of herken jij dit meisje, meld je dan bij de politie aub. Dat kan via het algemene telefoonnummer, maar ook via What's App (06-12207006).