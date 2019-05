Twee nepwapens in beslag genomen

Op de vraag van de agenten overhandigde de bestuurder het voorwerp en het bleek inderdaad een holster te zijn. De bestuurder overhandigde de agenten vervolgens een airsoftwapen dat niet van echt te onderscheiden was en dus geschikt voor afdreiging. Het wapen lag verscholen in een verborgen compartiment in de auto.

De bijrijder, een 19-jarige Vlissinger, bleek even later ook in het bezit van een soortgelijk wapen. Allebei de airsoftwapens, houders en patronen zijn door de politie in beslag genomen. De twee mannen worden later gehoord.