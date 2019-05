Verkeerscontrole op rondweg Tilburg

Tilburg - Op dinsdag 28 mei heeft in de middag en avond een grote verkeerscontrole plaatsgevonden in Tilburg. Tijdens deze succesvolle actie hebben agenten onder andere 17 bekeuringen uitgeschreven voor het vasthouden van een telefoon in de auto. Tevens is een 22-jarige persoon aangehouden voor het bezit van een alarmpistool met patronen.