Poging ontvoering en weer een overval in Bureau Brabant

Overval op cafetaria Het Paletplein

Tilburg - Op 24 maart om ongeveer 20.45 uur, kwamen er twee jongemannen binnen bij snackbar Het Paletplein in Tilburg. Beide jongens hadden bivakmutsen op. Een van hen had een pistool vast en de andere een mes. Hij zag de beide gewapende mannen en drukte meteen de overvalknop in. De man met het mes dwong hem de kassa open te maken, waarna de man het geld uit de kassa pakte. Op het moment van de overval was er een klant in de zaak. Een andere getuige zag kort tevoren drie jongens rennen, waarvan er twee een bivakmuts op zetten. Ze renden de Lage Witsiebaan op, in de richting van de Reinevaartstraat. De overval is vastgelegd op bewakingsbeelden. Wie herkent deze overvallers?



Geld gestolen van een vrouw bij een pinautomaat

Bladel - Een 70 jarige vrouw fietste op 4 april om ongeveer kwart over 2 naar de Rabobank op de Markt in Bladel. Zij ging pinnen bij de betaalautomaat. Ze deed haar pas in de automaat en toetste haar pincode in. De vrouw voelde dat ze op dat moment een klap tegen haar wang aan kreeg. Er stond een man naast haar, hij leidde haar af en brabbelende nog iets in een onverstaanbare taal. De man zag kans om een bedrag in te toetsen. Even later hoorde de vrouw dat er € 800,- van haar rekening was gehaald. De man had kans gezien om dit mee te nemen. Wie kent of herkent de man op de beelden?



Diefstal bankpas bij La Place en frauduleus pinnen

Oosterhout - Op 17 november, tussen 13.30 uur en 13.45 uur was een man met zijn vriendin en schoonouders bij La Place aan de Beneluxlaan. Hij rekende de bestelling af met zijn. Korte tijd later merkte hij dat zijn bankpas was gestolen. Hij blokkeerde zijn bankpas en ontdekte dat er toen al een flink geldbedrag van zijn rekening was afgeschreven. Op beelden is te zien dat de aangever afrekende met zijn pinpas. Vlak bij hem staat een man met een zonnebril die de pincode af leek te kijken. Op de pinbeelden van de bank is de man zichtbaar die pinde. Het is dezelfde man als degene die de pincode leek af te kijken. Wie is de man op de beelden?



Poging tot ontvoering op de Moerputtenweg

Vlijmen – Op maandag 6 mei om ongeveer 22.35 uur fietste een vrouw naar haar werk in Den Bosch. Ze fietste over de Heidijk in Vlijmen en ging de Moerputtenweg op. Er was op dat moment weinig tot geen verkeer. Ze hoorde toen een auto van achteren naderen en werd even later met hoge snelheid ingehaald. De vrouw vermoedde dat de bestuurder van die auto ter plaatse niet bekend was, omdat verderop een groot betonblok op de weg ligt. Dit is gedaan omdat het een fietspad is en te voorkomen dat automobilisten deze route gebruiken. De automobilist remde voor het betonblok, keerde en reed op de vrouw af. Zij moest de berm in fietsen om een aanrijding te voorkomen. Ze voelde kort hierna dat ze van achter werd vast gepakt en van haar fiets werd getrokken. Ze werd door een man in de richting van de auto getrokken die zij eerder had gezien. De man zei in het Nederlands dat er niets zou gebeuren als ze meewerkte, anders zou ze gedood worden. Ze zag dat het rechter achterportier van de auto geopend was en de man probeerde haar in de auto te duwen. Ze vrouw gooide het portier dicht. De vrouw kon zich vervolgens met veel moeite los rukken en de man stapte in zijn auto en reed weg. Nadat de vrouw haar mobieltje had terug gevonden is ze snel door gefietst naar haar werk, waar ze 112 belde.



In een getuigenverklaring werd ook gesproken over een geparkeerde bestelauto. De politie wil graag in contact komen met de eigenaar of bestuurder van die geparkeerde bestelauto, al is het maar om uit te sluiten dat die iets met het voorval te maken heeft. Wij reconstrueren deze zaak en tonen u een compositietekening van de dader.



Wie heeft voor, tijdens of na het misdrijf iets bijzonders gezien op de locatie?

Herkent u de persoon waarvan de compositietekening is gemaakt?



