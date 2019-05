Politie deelt extra informatie over overval fietsenstalling

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat er die bewuste avond, woensdag 17 april, een donkerkleurige auto vanuit de Heutzstraat richting de Kaldenkerkerweg rijdt. Die auto parkeert rond 23.20 uur aan de Heutzstraat. Enige tijd later komt een persoon in donkere kleding vanuit het Stationsplein, waar de overval heeft plaatsgevonden, in de richting van deze auto gelopen. Hij stapt in het voertuig waarnaar deze over de Kaldenkerkerweg in de richting van de Vierpaardjes wegrijdt.