Aanhouding acht jongeren moet rust brengen in Krimpen aan den IJssel

Al vanaf november 2018 waren de jongens in beeld. Met verschillende partners werd de groep in kaart gebracht. Er kwamen aangiftes binnen van mishandeling, openlijke geweldpleging, vernieling en overlast in openbare ruimten. Het gaf veel onrust onder de bewoners van Krimpen aan den IJssel. Ook is bekend dat de groep experimenteerde met drugs en alcohol.



Vanuit de politie is alles op alles gezet om de prioriteit op deze jongens te leggen. Samen met de doelgroepenaanpak van de gemeente en de burgemeester, die zelfs een brief schreef aan de jongeren, zijn de signalen bevestigd en werd er doorgepakt. Het resultaat; op 23 april zijn drie jongens van 15 jaar en eentje van 16 aangehouden. Ze zijn in verzekering gesteld, en met een DIP (dagvaarding in persoon) heengezonden. Wat betekent dat ze zich binnenkort voor de rechter mogen verantwoorden.

Op 27 mei zijn er nog eens vier jongens aangehouden, drie van 15 jaar en eentje van 14 jaar. Ze zijn ook heengezonden, maar ook zij blijven nog verdachten. Op een na, komen de jongens allemaal uit Krimpen a/d IJssel. Een 15-jarige uit de eerste groep komt uit Rotterdam.