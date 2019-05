Mogelijk drugsafval ontdekt

Een illegale dumping van drugsafval is goed te herkennen. Vaak ligt het afval in vaten of jerrycans langs de weg, in het bos of in het open veld. Het zijn meestal kunststof of metalen vaten, zoals plastic drums, jerrycans en soms ook gasflessen. Soms ligt het afval in een uitgebrande auto en is het nog gevaarlijker. Het chemisch afval is afkomstig van illegale drugslaboratoria. Het kan zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn.