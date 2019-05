Vrouw aangehouden na steekincident

Agenten kregen rond 22.30 uur de melding om naar het Gildemeestersplein in Arnhem te gaan. In een woning troffen zij een gewonde vrouw aan. De vrouw, de bewoonster, zou zijn mishandeld en gestoken. De verdachte werd in dezelfde woning aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau.

Het slachtoffer is overgebracht voor behandeling naar het ziekenhuis. Zij ligt nog in het ziekenhuis maar is aanspreekbaar.

Het gaat vermoedelijk om een incident in de relationele sfeer. De aanleiding is nog niet duidelijk.

2019235171