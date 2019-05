Toezichthouder gemeente Hoorn mishandeld

De politie is op zoek naar een man tussen de 25 en 30 jaar oud. Hij is tussen de 1.70 en 1.75 m, heeft een donkere huidskleur, kort haar en droeg een groen trainingspak met een capuchon. Hij liep op badslippers en had ‘oortjes’ in. Heb je iets gezien, of weet je wie deze man is? Neem dan contact op met de politie via 0900-884. Liever anoniem? Bel dan met 0900-8844