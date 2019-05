Getuigen gezocht na vondst gewonde man

Het slachtoffer, een 29-jarige man zonder vaste woonplaats, was niet aanspreekbaar. Hij droeg een identiteitsbewijs bij zich. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een misdrijf en daarom zoekt de politie nu vooral getuigen.



Politieonderzoek.

De politie deed buurtonderzoek in de omgeving. Verder stelden forensisch rechercheurs in de omgeving van de parkeerplaats sporen veilig. Weet u wat er gebeurd is met het 29-jarig slachtoffer? Of hebt u iets gezien of gehoord? Neem dan direct contact op met de districtsrecherche op 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000. Mogeiljk bent u in het bezit van camerabeelden uit de omgeving waar het slachtoffer of eventuele verdachten op staan. Neem ook dan contact met ons op.