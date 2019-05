Brandstichting bij woning, politie zoekt getuigen

De politie doet onderzoek in de buurt en zoekt camerabeelden van de omgeving. Daarbij kunt u ons helpen. Woont u in de omgeving van de Gunninglaan in Apeldoorn en heeft u een beveiligingscamera? Stuur deze beelden dan door via het meldformulier. Uw beelden helpen mogelijk bij het oplossen van deze zaak. Of heeft u die nacht iets opvallends gezien? Ook dan horen we graag van u. Tips doorgeven kan via onderstaand tipformulier of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).