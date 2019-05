Getuigen van GPS-diefstallen gezocht

Donderdagochtend rond 04.45 uur meldde een slachtoffer aan de politie dat er een persoon met een tas op zijn erf liep. Toen hij ging kijken, zag hij dat er twee GPS-systemen van zijn tractoren waren gestolen. Agenten gingen op zoek naar de dader(s), zetten de weg af en zochten met een politiehond naar de verdachte(n). Die vonden zij niet. Navraag leerde dat er bij meerdere bedrijven in totaal zes systemen in de nacht waren gestolen.

De politie onderzoekt de diefstallen en vraagt getuigen, of mensen die meer weten over deze diefstallen, om contact op te nemen via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of met behulp van onderstaand tipformulier.