Verdachte van opzettelijke aanrijdingen aangehouden

In Zeist en omgeving zijn de afgelopen maanden meerdere mensen op een elektrische fiets bewust omver gereden door een man op een fiets. De verdachte reed na de aanrijdingen door zonder zich bekend te maken en zonder zich om zijn slachtoffers te bekommeren.

Aanrijding

De meest recente aanrijding uit de reeks vond plaats op dinsdagmorgen 21 mei op de Arnhemse Bovenweg. Daar werd toen een 53-jarige man uit Driebergen op een elektrische fiets door de fietser aangereden. Het slachtoffer kwam daarbij hard ten val en brak daarbij een sleutelbeen. Een ambulance bracht hem voor behandeling naar het ziekenhuis. De dader was doorgereden en spoorloos verdwenen.

Signalement

Het slachtoffer kon de politie het volgende signalement van de dader opgeven:

lichtgetinte man

met lang donker haar

op een racefiets.

Aanhouding

De politie startte een onderzoek en hield in verband hiermee op 30 mei een 29-jarige man uit Leersum die aan het signalement voldeed aan op verdenking van zware mishandeling.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek bleek al snel dat de aanrijding van 21 mei op de Arnhemse Bovenweg mogelijk niet het enige incident was dat aan de aangehouden verdachte kan worden toegeschreven. De politie verdenkt hem ervan dat hij om nog onbekende redenen mogelijk in totaal drie tot vijf mensen op een elektrische fiets bewust heeft aangereden en daarna is doorgereden.

Oproep

De verdachte is in verzekering gesteld en de politie doet nader onderzoek. In verband hiermee roept de politie mensen op zich te melden via 0900-8844 als zij getuige of slachtoffer waren van aanrijdingen door een lichtgetinte man met lang donker haar op een fiets in Zeist en omgeving .