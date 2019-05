Getuigen gezocht van aanrijding bij rotonde

Op woensdagmiddag 29 mei rond 17.10 uur heeft op het zebrapad op de Ruysdaelstraat -nabij de rotonde met de Carel van Manderstraat- een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en een jongen met zijn fiets.

De bestuurder van deze auto, een donkergekleurde personenauto, model SUV (gelijkend op een Jeep Compass) reed na de aanrijding door in de richting van de Jan Ligthartstraat, zonder zijn identiteit kenbaar te maken of zich te bekommeren om de jongen. De jongen raakte niet ten val, maar door de aanrijding kreeg hij pijnlijk hard zijn fiets tegen zijn lichaam aan.

De politie is op zoek naar deze automobilist of naar mensen die getuige zijn geweest van deze aanrijding, afgelopen woensdagmiddag 29 mei, op het zebrapad aan de Ruysdaelstraat nabij de rotonde met de Carel van Manderstraat. Van de automobilist is bekend dat hij een blanke, bijna kale man is en zijn leeftijd wordt geschat tussen de 35 en 45 jaar oud. Het is goed mogelijk dat de linker-voorbumper van zijn auto beschadigd is geraakt door de aanrijding met de blauwe fiets van de jongen.

Weet u wie deze automobilist is, of bent u zelf deze automobilist? Neemt u dan s.v.p. contact op met de politie van basisteam IJmond via tel.nr. 0900-8844. Vermeldt u daarbij s.v.p. referentienummer 2019102 720.

2019102720