Politie zoekt getuigen poging inbraak woning

De vrouw reed in haar auto over het pad naar haar woning toen haar een kleine zwarte auto tegemoet kwam. De bewoonster vond dit vreemd en stopte naast deze auto. De bestuurder van de auto stopte ook en gaf aan dat hij voor olie kwam. Ook dit vond de vrouw maar vreemd en besloot snel naar het huis te gaan. Hier zag zij braakschade bij de toegangsdeur en alarmeerde de politie. Toen de agenten arriveerden, zagen zij dat er ook braakschade bij de voordeur en schuifpui zat.

De man die in de zwarte auto zat, ziet er als volgt uit;

-Kort, blond haar;

-Lang (zat met zijn hoofd tegen het dak aan);

-Lange voortanden;

-Donker T-shirt met hele korte mouwen;

-Grote tatoeage op vermoedelijk linker bovenarm.

De bewoonster had ook het kenteken genoteerd en doorgegeven, de auto werd echter niet meer aangetroffen.

De politie heeft deze zaak in behandeling en is op zoek naar getuigen. Hebt u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

2019102180